Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


01 Mart 2025 14:02
Jandarma uzman çavuş meslekten ihraç

çok araştırdım tam olarak bizim duruma uygun birsey göremediğim için tekrardan gönderi açmak durumunda kaldım. Tek taraflı yaptığım bi trafik kazası 1.14 promil alkol olduğu için "Trafiği tehlikeye atma" suçundan daha önceden başka davadan mükerrer olmam sebebiyle 2 ay 15 gün kesin hüküm kararı aldım. naptıysak karar bozulmadı.Uzman erbaşlık yasasına göre 30 günden fazla hüküm aldığı için meslekten ihraç oldum. Avukata verdim süreci başlatıyorum dedi. 11 yıldır görev yapıyordum şimdi böyle birşeyden atılmak zor geldi şimdi ben geriye dönemeyecek miyim? yada bildiğiniz emsal kararlar varmı Benim gibi olup mesleğe iadesi olan örnekleri arıyorum yardımcı olurmusunuz ?


elosmsz
01 Mart 2025 14:53
yardımcı olurmusunuz?

elosmsz
01 Mart 2025 20:55
.

Asgariucretlimemur2
Şube Müdürü
01 Mart 2025 21:21

Önceki denetim serbestliği hangi suçtandı

Valla sağlam bir avukat bulmalısın avukat önemli


elosmsz
01 Mart 2025 21:22
avukatı buldum işlemleri başlatıyorum dedi perşembe günü emsal olan varmı diye merak ediyorum
Asgariucretlimemur2, 5 saat önce

Önceki denetim serbestliği hangi suçtandı

Valla sağlam bir avukat bulmalısın avukat önemli


elosmsz
01 Mart 2025 21:31
önceki denetimli serbestlik değildi ya hagb eşle ilgili sorun yaşamıştık. 5 yıl geçmeden de bu suç olunca hagb para cezasina çevirmediler direk 2 ay 15 gün hüküm yedim.
elosmsz, 5 saat önce
avukatı buldum işlemleri başlatıyorum dedi perşembe günü emsal olan varmı diye merak ediyorum

Kenzo123
Memur
01 Mart 2025 22:45

İşin zor hocam. Hüküm kesinleştiyse dönüş olmaz. Para cezası alsaydın sorun olmazdı

elosmsz, 5 saat önce
önceki denetimli serbestlik değildi ya hagb eşle ilgili sorun yaşamıştık. 5 yıl geçmeden de bu suç olunca hagb para cezasina çevirmediler direk 2 ay 15 gün hüküm yedim.

elosmsz
01 Mart 2025 22:49
avukat olay mesai dışında izin gününde olduğu için dönüş ihtimali var yargıtay kararı bozabilir emsal kararlar dedi gerçekten imkan yokmudur acaba
Kenzo123, 4 saat önce

İşin zor hocam. Hüküm kesinleştiyse dönüş olmaz. Para cezası alsaydın sorun olmazdı


Asgariucretlimemur2
Şube Müdürü
01 Mart 2025 23:12

Yani olabilir de olmayabilir de garip olmuş avukatın üye olduğu siteler vardır taraması lazım

İdare hukuku garip bir durum duruşmalı iste bekleyişi sebep görülüp istinaf Yargıtay bekleyeceksin


elosmsz
01 Mart 2025 23:23
tahmini ne kadar sürer acaba bekleme durumu
Asgariucretlimemur2, 4 saat önce

Yani olabilir de olmayabilir de garip olmuş avukatın üye olduğu siteler vardır taraması lazım

İdare hukuku garip bir durum duruşmalı iste bekleyişi sebep görülüp istinaf Yargıtay bekleyeceksin


Komando11
Aday Memur
01 Mart 2025 23:46
Özel hayatta işlenen suçlar mahkeme tarafından kesinlikle iptal ediliyor. İçin rahat olsun. Avukat halledecektir

elosmsz
01 Mart 2025 23:54
gerçekten bu sekildeyse dönüş imkanı var yani o zaman peki bu süre çok uzun sürer mi acaba? sonuçta mesai dışında haftasonu izinli zaman içersinde oldu trafik kazası olayı. başından beri inanamadık bu şekilde sonuçlanacağına zaten kime sorsak bundan bişey çıkmaz dediler ama sözleşme fesih oldu 30 günden fazla infaz olduğu için. şimdi dönüş imkanı için avukat emsal kararlar var hatta daha ağır suçlardan yargılananlar dönüyor sizin dönüş yüksek ihtimalli durum dedi ama bir türlü bizimki gibi olan emsal dava bulamadım. birde bekleme süresi ne kadar olur tahmini acaba.
Komando11, 3 saat önce
Özel hayatta işlenen suçlar mahkeme tarafından kesinlikle iptal ediliyor. İçin rahat olsun. Avukat halledecektir

muallimmm4638
Şef
02 Mart 2025 02:23
o süreye şurdaki bütün üyeler toplansak süreçlerimizi karşılaştırsak net bi cevap çıkmaz. biz deriz 6-7 ay bi bakarsın 3 ay da ilk derece çıkar. bizler hakim savcı olmadığımız için 3 aşama var birincisi ilk derece çalıştığon yerin mahkemesi ikincisi bağlı oldğu bölge idari mahkemesi üçüncüsü danıştay temyiz süreci. bunların hiç birinde net süre yok cidden bakanın son açıklamasına bakar isen her derece 6 ayda en fazla bitecek dedi ama fiiliyatta o yok. öte yandan bir af sürecinden bahsediliyor ondan dolayı belki bakan adli süreçler için bu süreleri vermiştir. bölge olarak antebe bağlı değilse çok uzun süre beklenmez diye düşünüyorum orası 13 ile bakıyor en yoğun bim orası. oncağız ceza için normak dmk da birşey yok ama tsk ve egm olunca yönetmeliklerinden dolayı personele sıkınto çıkartıyor. emsal nokta atışı bulsan da takmayan hakim takmıyor agam ülkemizde yargı öyle sen tüm süreç için 2 seneyi gözden çıkart minimum sonunda kazanırsın umudunu yitirme. emsale takılma cidden nokta atışı da bulsan takmayan adam takmıyor bu cümleler burda ve süreçte edindiklerimizden dolayı çıktı. nihayetinde kazsnırsın bunu aldığın cezayı da istinafa taşı orası iptal edebilir direnen kazanır
elosmsz, 3 saat önce
gerçekten bu sekildeyse dönüş imkanı var yani o zaman peki bu süre çok uzun sürer mi acaba? sonuçta mesai dışında haftasonu izinli zaman içersinde oldu trafik kazası olayı. başından beri inanamadık bu şekilde sonuçlanacağına zaten kime sorsak bundan bişey çıkmaz dediler ama sözleşme fesih oldu 30 günden fazla infaz olduğu için. şimdi dönüş imkanı için avukat emsal kararlar var hatta daha ağır suçlardan yargılananlar dönüyor sizin dönüş yüksek ihtimalli durum dedi ama bir türlü bizimki gibi olan emsal dava bulamadım. birde bekleme süresi ne kadar olur tahmini acaba.

muallimmm4638
Şef
02 Mart 2025 02:26
ayrıca mükerrerlik 10 avukatın 8 inin bilmediği mevzu ciddi diyorum. ona özel dosyası makaleleri olan ve sürekli kazanan iki avukat var twitter da takip et muhammed tokalı ve mustafa avşar benim avukatım değil ama medyada takip ederim bunların gönderilerine bir bak. mükerrerliği kaldıracaklar zaten lehine bişey çıkarsa kullanırsın ilerde. bu isimlere bak kesin hatta yaz danış geç olmadan
elosmsz, 3 saat önce
gerçekten bu sekildeyse dönüş imkanı var yani o zaman peki bu süre çok uzun sürer mi acaba? sonuçta mesai dışında haftasonu izinli zaman içersinde oldu trafik kazası olayı. başından beri inanamadık bu şekilde sonuçlanacağına zaten kime sorsak bundan bişey çıkmaz dediler ama sözleşme fesih oldu 30 günden fazla infaz olduğu için. şimdi dönüş imkanı için avukat emsal kararlar var hatta daha ağır suçlardan yargılananlar dönüyor sizin dönüş yüksek ihtimalli durum dedi ama bir türlü bizimki gibi olan emsal dava bulamadım. birde bekleme süresi ne kadar olur tahmini acaba.
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