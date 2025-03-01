Jandarma uzman çavuş meslekten ihraç

o süreye şurdaki bütün üyeler toplansak süreçlerimizi karşılaştırsak net bi cevap çıkmaz. biz deriz 6-7 ay bi bakarsın 3 ay da ilk derece çıkar. bizler hakim savcı olmadığımız için 3 aşama var birincisi ilk derece çalıştığon yerin mahkemesi ikincisi bağlı oldğu bölge idari mahkemesi üçüncüsü danıştay temyiz süreci. bunların hiç birinde net süre yok cidden bakanın son açıklamasına bakar isen her derece 6 ayda en fazla bitecek dedi ama fiiliyatta o yok. öte yandan bir af sürecinden bahsediliyor ondan dolayı belki bakan adli süreçler için bu süreleri vermiştir. bölge olarak antebe bağlı değilse çok uzun süre beklenmez diye düşünüyorum orası 13 ile bakıyor en yoğun bim orası. oncağız ceza için normak dmk da birşey yok ama tsk ve egm olunca yönetmeliklerinden dolayı personele sıkınto çıkartıyor. emsal nokta atışı bulsan da takmayan hakim takmıyor agam ülkemizde yargı öyle sen tüm süreç için 2 seneyi gözden çıkart minimum sonunda kazanırsın umudunu yitirme. emsale takılma cidden nokta atışı da bulsan takmayan adam takmıyor bu cümleler burda ve süreçte edindiklerimizden dolayı çıktı. nihayetinde kazsnırsın bunu aldığın cezayı da istinafa taşı orası iptal edebilir direnen kazanır
o süreye şurdaki bütün üyeler toplansak süreçlerimizi karşılaştırsak net bi cevap çıkmaz. biz deriz 6-7 ay bi bakarsın 3 ay da ilk derece çıkar. bizler hakim savcı olmadığımız için 3 aşama var birincisi ilk derece çalıştığon yerin mahkemesi ikincisi bağlı oldğu bölge idari mahkemesi üçüncüsü danıştay temyiz süreci. bunların hiç birinde net süre yok cidden bakanın son açıklamasına bakar isen her derece 6 ayda en fazla bitecek dedi ama fiiliyatta o yok. öte yandan bir af sürecinden bahsediliyor ondan dolayı belki bakan adli süreçler için bu süreleri vermiştir. bölge olarak antebe bağlı değilse çok uzun süre beklenmez diye düşünüyorum orası 13 ile bakıyor en yoğun bim orası. oncağız ceza için normak dmk da birşey yok ama tsk ve egm olunca yönetmeliklerinden dolayı personele sıkınto çıkartıyor. emsal nokta atışı bulsan da takmayan hakim takmıyor agam ülkemizde yargı öyle sen tüm süreç için 2 seneyi gözden çıkart minimum sonunda kazanırsın umudunu yitirme. emsale takılma cidden nokta atışı da bulsan takmayan adam takmıyor bu cümleler burda ve süreçte edindiklerimizden dolayı çıktı. nihayetinde kazsnırsın bunu aldığın cezayı da istinafa taşı orası iptal edebilir direnen kazanır
, 3 saat önce
elosmsz
gerçekten bu sekildeyse dönüş imkanı var yani o zaman peki bu süre çok uzun sürer mi acaba? sonuçta mesai dışında haftasonu izinli zaman içersinde oldu trafik kazası olayı. başından beri inanamadık bu şekilde sonuçlanacağına zaten kime sorsak bundan bişey çıkmaz dediler ama sözleşme fesih oldu 30 günden fazla infaz olduğu için. şimdi dönüş imkanı için avukat emsal kararlar var hatta daha ağır suçlardan yargılananlar dönüyor sizin dönüş yüksek ihtimalli durum dedi ama bir türlü bizimki gibi olan emsal dava bulamadım. birde bekleme süresi ne kadar olur tahmini acaba.