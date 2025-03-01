Jandarma uzman çavuş meslekten ihraç

gerçekten bu sekildeyse dönüş imkanı var yani o zaman peki bu süre çok uzun sürer mi acaba? sonuçta mesai dışında haftasonu izinli zaman içersinde oldu trafik kazası olayı. başından beri inanamadık bu şekilde sonuçlanacağına zaten kime sorsak bundan bişey çıkmaz dediler ama sözleşme fesih oldu 30 günden fazla infaz olduğu için. şimdi dönüş imkanı için avukat emsal kararlar var hatta daha ağır suçlardan yargılananlar dönüyor sizin dönüş yüksek ihtimalli durum dedi ama bir türlü bizimki gibi olan emsal dava bulamadım. birde bekleme süresi ne kadar olur tahmini acaba.

gerçekten bu sekildeyse dönüş imkanı var yani o zaman peki bu süre çok uzun sürer mi acaba? sonuçta mesai dışında haftasonu izinli zaman içersinde oldu trafik kazası olayı. başından beri inanamadık bu şekilde sonuçlanacağına zaten kime sorsak bundan bişey çıkmaz dediler ama sözleşme fesih oldu 30 günden fazla infaz olduğu için. şimdi dönüş imkanı için avukat emsal kararlar var hatta daha ağır suçlardan yargılananlar dönüyor sizin dönüş yüksek ihtimalli durum dedi ama bir türlü bizimki gibi olan emsal dava bulamadım. birde bekleme süresi ne kadar olur tahmini acaba.

Komando11, 3 saat önce Özel hayatta işlenen suçlar mahkeme tarafından kesinlikle iptal ediliyor. İçin rahat olsun. Avukat halledecektir