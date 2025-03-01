Polis / öğretmen eş durumu ataması

benim hanım öğretmen. eğer sözleşmeli ise ilk sen gidiyorsun yanına senin süren dolunca o senin yanında takip ediyor. eğer kadrolu ise yine de dilekçe ver ama atama döneminde o senin yanına gelir. görev belgesi ekliyorsun dilekçene.

biz evlenirken kadrolu öğretmendi ilimiz de güzeldi yaz tatilinde yanıma geldi biz bu şekilde hallettik. düğünün de hayırlı olsun simdiden kardesim.

Eğer sen gideceksen eşin sözleşmeli ise kararname ve görev yeri belgesi eklersin. o gelecekse bir şey eklemesine gerek yok direk eş durumunda gelir yanına ağustos ya da şubatta