Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


01 Mart 2025 14:06
Polis / öğretmen eş durumu ataması

Selamün Aleyküm,

Nasip olursa bu yaz evlenmeyi planlıyorum. Sözlüm öğretmen ve evlendikten sonra onu yanıma aldırmak istiyorum. Araştırmalarıma göre öğretmenlerin eş durumu tayinleri genellikle Haziran - şubat aylarında oluyormuş .

Bu süreçten daha önce geçmiş ve deneyimi olan arkadaşlar varsa, (eşi öğretmen olup bu yollardan geçmiş )bana yol gösterip yardımcı olursa çok sevinirim. Nelere dikkat etmem gerektiği, hangi belgelerin lazım olduğu veya sürecin nasıl işlediği konusunda bilgi verirseniz minnettar olurum.

Şimdiden teşekkür ederim. 😊


Manuel59
Aday Memur
01 Mart 2025 15:19

benim hanım öğretmen. eğer sözleşmeli ise ilk sen gidiyorsun yanına senin süren dolunca o senin yanında takip ediyor. eğer kadrolu ise yine de dilekçe ver ama atama döneminde o senin yanına gelir. görev belgesi ekliyorsun dilekçene.

biz evlenirken kadrolu öğretmendi ilimiz de güzeldi yaz tatilinde yanıma geldi biz bu şekilde hallettik. düğünün de hayırlı olsun simdiden kardesim.

Eğer sen gideceksen eşin sözleşmeli ise kararname ve görev yeri belgesi eklersin. o gelecekse bir şey eklemesine gerek yok direk eş durumunda gelir yanına ağustos ya da şubatta


okanşal
01 Mart 2025 16:11
cevabın için teşekkür ederim sözlüm de kadrolu görev yaptığı yerin süresini doldurmuş. hangi tarihten önce nikah tarihi almalıyım malum nikah da belediye hemen gün vermiyor öğretmen atamaları hangi tarihlerde oluyor yada hangi yönetmeliği okumalıyım
Manuel59, 11 saat önce

benim hanım öğretmen. eğer sözleşmeli ise ilk sen gidiyorsun yanına senin süren dolunca o senin yanında takip ediyor. eğer kadrolu ise yine de dilekçe ver ama atama döneminde o senin yanına gelir. görev belgesi ekliyorsun dilekçene.

biz evlenirken kadrolu öğretmendi ilimiz de güzeldi yaz tatilinde yanıma geldi biz bu şekilde hallettik. düğünün de hayırlı olsun simdiden kardesim.

Eğer sen gideceksen eşin sözleşmeli ise kararname ve görev yeri belgesi eklersin. o gelecekse bir şey eklemesine gerek yok direk eş durumunda gelir yanına ağustos ya da şubatta

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