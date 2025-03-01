Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


01 Mart 2025 14:49
asem eğitimde bırakıp sağlık bakanlığına geçme

merhabalar hayırlı günler bir sorum vardı. asem elemelerine hak kazandım. olurda asem asil olarak kazanırsam eğitimde iken istifa edip tazminat ödeyip sağlık bakanlığının alımına başvurup atanabilir miyim. teşekkürler


ByAstsubay
Memur
01 Mart 2025 15:53
evet yapabilirsin istediğin gibi
Toplam 1 mesaj

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