Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Mart 2025 15:28
Ayakta platin olması öğretmen olmaya engel olur mu?

Arkadaşlar 2017 yılında ayağıma platin takıldı ve hala ayağımda duruyor. Bana hiçbir kısıtlaması olmayan bu platin öğretmen olmama engel olur mu?


2ven
Şef
01 Mart 2025 15:40

Hayır

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Okulda öğretmen zorbalığıDers programı mobbingiMeb ajanda dayatması Talim Terbiye müfredat sayfasında iş başındaÖğretmenlik mi düz memurluk mu?2022 EKYS puanlarının ÖSYM tarafından güncellenmesiYeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.Nöbette servis sorumluluğuAyakta platin olması öğretmen olmaya engel olur mu?Görevlendirme2024 yılında ilk defa atanan müdür yardımcıları

Sözlük

dürtüsel 1 fakir kol 1 lakşa 2 üst komşunun saat 11'de elektrik süpürgesini çalıştırması 1 patella 1 ramazan 1 sürfile makası 1 Pizza 1 yılan yılı 2 fenerbahçenin yabancı hakem aşığı olması 3

Son Haberler

657-Ek 8 Kapsamındaki Geçici Süreli Görevlendirmede Nelere Dikkat Edilmelidir?Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa ettiTHY'nin kasasına 2024'te 22,7 milyar dolar girdiBakan Göktaş: 50 bin 630 şehit ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL