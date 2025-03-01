Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


01 Mart 2025 16:14
Promosyon anlaşması

Merhaba arkadaşlar, size bir sorum olacak. Bizim burada Ağustos 2022'de 5 bin lira promosyon verilmişti. 15 mart 2025'de promosyon anlaşması yapacak. Herhangi bir anlaşma yapılırsa promosyonu ne zaman alabiliriz Mart sonu mu yoksa Ağustos 2025'de mi hesaba yatar?


2ven
Şef
01 Mart 2025 16:41

Promosyonun yatma zamanı sözleşme ile belirlenir.


Mussa1453
Aday Memur
01 Mart 2025 19:25

Peşin ve tek parça almaya bakın siz ,

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