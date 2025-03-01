Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Mart 2025 16:16
Görevlendirme

Arkadaşlar merhaba iş sağlığı ve güvenliğinden Yükseklisans yaptım ilçe milli eğitim iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak beni görevlendirmek istiyor bu konunun artı ve eksileri nelerdir acaba maaş da bir fark oluyor mu ek derste bir fark oluyor mu konuyla ilgili bilgisi olan varsa bilgi verirse çok sevinirim


alierd
Memur
02 Mart 2025 01:56

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