Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Mart 2025 16:16
İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görevlendirme

Arkadaşlar merhaba iş sağlığı ve güvenliğinden Yükseklisans yaptım ilçe milli eğitim iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak beni görevlendirmek istiyor bu konunun artı ve eksileri nelerdir acaba maaş da bir fark oluyor mu ek derste bir fark oluyor mu konuyla ilgili bilgisi olan varsa bilgi verirse çok sevinirim


alierd
Memur
02 Mart 2025 01:56

.


2ven
Şef
02 Mart 2025 05:24

İlçede çalışıyorsunuz hocam full ek ders yazılıyor, öğretmenlikten rahattır.


fenmat41
Aday Memur
02 Mart 2025 16:55

Hocam bende yüksek lisans yaptım. Bende ilçede SG olmayı istiyorum ne yapmak lazım acaba


erdem.k88
Genel Müdür
02 Mart 2025 17:07
ayda 80 saate kadar ek ders alabilirsiniz, 8 -5 çalışmayı memur hayatını seviyorsanız yapabilirsiniz. Bi zorluğu yok çoğu şey matbu evraklar üzerinden yürüyor.

yas1978
Memur
02 Mart 2025 18:05

hiç kaçırmayın masabaşı iş öğrenci yüzü görmeden öğretmenlik hakları geçerli nöbet yok kavga gürültü yok veli yok memurluk yapıp öğretmen maaşı full ek ders al..Alışırsanız zaten sınıfa dönmek de istemezsiniz..İyi akıl etmişsiniz yüksek lisans yapmayı..


Peyami.safa81
Aday Memur
02 Mart 2025 18:28

Bir iş kazası olduğunda tüm sorumluluk sizde yalnız. Hapis cezası bile var ucunda.


fatih ç.
Genel Müdür
02 Mart 2025 20:11

Doğru düzgün denetleyip tutanak altına aldıktan sonra sorun çıkar mı? Sonuçta görevi denetlemek, önlem almak değil. Zannediyorum.

Peyami.safa81, 8 saat önce

Bir iş kazası olduğunda tüm sorumluluk sizde yalnız. Hapis cezası bile var ucunda.

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak görevlendirmeOkulda öğretmen zorbalığıYeni öğretmen emeklisiyim 8000 tl maaş bağlandı, şoktayım.Ders programı mobbingiİlksan İkraz Limiti YükseltmeÖzel Eğitim Öğretmenliği HakkındaHizmetiçi Eğitim Gözükmemesi SorunsalıÖğretmenlik mi düz memurluk mu?İlkokul idarecileri de derse girmelidir.Ek ders 350 tl olmali

Sözlük

fakir kol 1 patella 1 gölge yan 3 edip akbayram 2 hiper empati sendromu 2 yılan yılı 2 Bugün olanlar 1 yeraltı şehirleri 1 İftar sofrasinda görmeyi en çok sevdikleriniz. 2 sahura kadar uyanık kalan yazar 1

Son Haberler

Memuriyetten Çıkarma Cezası Verilmesinde Memurun Son Savunmasının Alınması3 Mart 2025'ten önemli gündem başlıklarıTürkiye topraktan ev sahibi oluyor!Konya'da bir kişi eski eşini ve arkadaşını tabancayla yaraladıFenerbahçe'ye yarım saat yetti

Editörün Seçimi

Müftü raporu kabul etmiyorSözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?