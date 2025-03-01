Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


01 Mart 2025 16:59
İstanbul - Afyon hemşire becayiş

İü cerrahpaşa tıp fakültesinde ortaöğretim hemşire olarak görev yapmaktayım nisan 2020 de başladım şuan kadroluyum

Afyonkarahisar Sağlık bilimleri hastanesinde becayiş arıyorum çevre illerde düşünülenilir

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