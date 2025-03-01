Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


01 Mart 2025 17:40
4B Sözleşmeli personel askerlik durumu

ben sözleşmeli büro personeli olarak atandım bu hafta içide işe başlayacağım şimdi benim askerlik tecilim bitti tecil hakkımda yok 2024 aralık ayında yoklama ve muayene mi oldum tahminime göre ağustos gibi askere gideceğim 6 aylık olarak döndüğümde şubat ayı falan olacak. Sözleşmeli personeller her yıl aralık ayında sözleşme yenilemesi yapıyormuş heralde ama ben aralık ayında askerde olacağım döndüğümde de sözleşmeden 3 ay falan geçmiş olacak bu durumda herhangi bir sıkıntı çıkarırlar mı acaba Çünkü şöyle sözleşmeli personel askere gidebilir geldikten sonra 30 gün içinde geri dönebilir diye biliyorum ama ben döndüğümde nasıl olacak çünkü aralık ayı geçmiş olacak

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