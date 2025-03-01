Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


01 Mart 2025 17:55
Engelli Memurluktan Öğretmenliğe Geçiş

2022 yılında ekpss puanıyla engelli memur ataması olan biri 2024 ekpss puanıyla öğretmen olabilir mi? Bu süre içinde asilliğini doldurmuş memur muvafakat alıp geçebilir mi? Yoksa memur olduktan itibaren dört yıl beklemesi mi gerekiyor kılavuzda puanın geçerliliği boyunca başvuramaz yazıyor başvurabilen var mı?

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