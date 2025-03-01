Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


01 Mart 2025 19:40
Disiplin Cezası ve Meb'den Üniversiteye Geçiş

Arkadaşlar merhabalar. Meb'de çalışmakta iken herhangi bir öğretim görevliliği kadrosuna geçmek isteyen bir öğretmen 657/125'e göre disiplin cezası alsa, bu durum engel oluşturur mu?

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