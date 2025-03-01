Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


01 Mart 2025 20:48
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi-Radyoloji

Arkadaşlar merhaba. Ankara?ya tayin almak istiyorum aklımda Bilkent şehir hastanesi var. Burası için bilgi verebilecek var mı(teşvik- çalışma sistemi) ya da Ankara?da hastane önerecek olan var mı? Şimdiden teşekkür ederim

Çok Yazılan Konular

İstifa sonrası atamaSorularınızı yanıtlıyorum.Yeni atama yönetmeliği mağdurlarıeğitim durumundan dolayı ders izniSağlık lisansiyeri olarak eşit taban ödeme hakkımızı geri istiyoruzAile birleşiminden sonra iliçi tayin?4/b den 2008 sonrası kadroya geçenlerin 5510 mağduriyeti !Eş Durumu Tayini Yardım6 Mart 2006 657/4b ve 2025 ocak 14 emeklilikİstifa Sonrası Atama bekleyenler

Sözlük

fatih altaylı'nın kilise efsanesi 2 2,6 metrekarelik park 2 hiper empati sendromu 2 bedava sirke baldan tatlıdır 1 sürfile makası 1 venüs retrosu 1 fenerbahçenin yabancı hakem aşığı olması 3 yeraltı şehirleri 2 çanakkale'de görülen dev yılan 1 derin kabus 1

Son Haberler

657-Ek 8 Kapsamındaki Geçici Süreli Görevlendirmede Nelere Dikkat Edilmelidir?Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı'Ramazan' e-postası sonrası Cem Köksal istifa ettiTHY'nin kasasına 2024'te 22,7 milyar dolar girdiBakan Göktaş: 50 bin 630 şehit ve gazi yakınlarının kamuda istihdamını sağladık

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL