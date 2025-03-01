Aile Bakanlığı Eş Durumu tayin hakkında

Eş durumu tayini konusunda eşi özel sektör çalışanları konusunda son iki yılda 360 gün mü baz alınır? DMK Atama ve Yer Değiştime Yönetmeliği gereği son iki yıl içinde 360 gün diyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği son üç yıl içinde 720 gün diyor. Hangisine göre atama yapılır?

Eş durumu tayini konusunda eşi özel sektör çalışanları konusunda son iki yılda 360 gün mü baz alınır? DMK Atama ve Yer Değiştime Yönetmeliği gereği son iki yıl içinde 360 gün diyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği son üç yıl içinde 720 gün diyor. Hangisine göre atama yapılır?