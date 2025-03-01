Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


01 Mart 2025 23:31
Aile Bakanlığı Eş Durumu tayin hakkında
Eş durumu tayini konusunda eşi özel sektör çalışanları konusunda son iki yılda 360 gün mü baz alınır? DMK Atama ve Yer Değiştime Yönetmeliği gereği son iki yıl içinde 360 gün diyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği son üç yıl içinde 720 gün diyor. Hangisine göre atama yapılır?

isbara03
Aday Memur
01 Mart 2025 23:42
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı atama yer değiştirme yönetmeliğinde bahsettiğin konu hakkında hüküm yoksa Dmk yönetmeliği uygulanır yazıyor kardeşim. aile bakanlığının yönetmeliğinde hüküm olduğu için aile bakanlığı yönetmeliği geçerli

Skgl10
Aday Memur
01 Mart 2025 23:45
teşekkürler
Toplam 2 mesaj

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