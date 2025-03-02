Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Mart 2025 00:01
Sınav görevi gelirini, kira geliri gibi vergisi mi olacak?

öğretmen veya diğer memurlar eğer e_sınav, merkezi sistem sınavı, mtsk sınavlarında görev alıp ücret almış iseler bu ücretlerin tamamı GİB e kira geliri olarak düşmüş ve malesef bu memurlar şu an bu sınav ücretleri için beyanname verip kira vergisini ödemek zorunda bırakıldı. İsteyen kira gelirini e_devlet üzerinden sorgulayabilir. Bu durum acilen haber yapılmalı ve GİB buna bir çözüm bulmalıdır. Durduk yere bir de beyanname vermeme cezası ödememek için ilgililer tarafından derhal bir açıklama yapılmalıdır. Şu an bir skandal yaşanıyor...

Net de böyle bir msj gördüm. Nedir olayın aslı?

Bu İngiliz Mehmet, yine dadandı memura, asıl zenginlere dokunma ha!

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