Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


02 Mart 2025 00:57
Aday Memurun Muvafakat Hakkı?

İyi günler, bir üniversitede GİH sınıfında 657ye tabi aday memur olarak görev yapıyorum. Kurumun muvafakat yönergesinde Memurun, halen görev yaptığı görevden daha üst bir göreve yükselmesi veya kariyer unvanlı bir kadroya atamasının yapılmış olması ya da KPSS veya eşdeğeri bir sınavın sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile başka bir kurumdaki daha üst bir göreve atanmış olması gerekir. şartı var ama alttaki maddelerde azami adaylık süresini doldurmayan aday memurun muvafakat talebi dikkate alınmaz diyor ama Devlet Personel Başkanlığının 05/01/2011-2555 tarihli ve sayılı kararında aday memurun KPSS ve kurum muvafakatıyla diğer pozisyona atanabileceği yazıyor

KPSS ile mühendis olarak 657ye tabi TH sınıfına atanırsam ve muvafakat alamazsam idare mahkemesinde dava açsam sonuç alabilir miyim, Süreç ne kadar sürer, dava açtığım için diğer kurum bekler mi?

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