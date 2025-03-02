Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Mart 2025 01:05
Çalıştığınız Ceza İnfaz Kurumunda gazete dağıtımını hangi birim yapıyor?

Arkadaşlar merhaba, çalışmış olduğunuz ceza infaz kurumundagazete dağıtımını hangi personel yapıyor, hangi birimde görevli bu konuda bilgi verirseniz sevinirim iyi çalışmalar.

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