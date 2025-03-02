Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Mart 2025 11:01
Görevde yükselme sınavı

Yardımcı hizmetler sınıfı olarak görevde yükselme sınavını kazanırsam ne gibi değişiklikler olur.

Kendime ait evimde ,iş yerime 168 metre uzaklıkta yaşamaktayım,burda bi üst memurluk alanı yok öyle bi durumda başka bir yere atamam yapılacağını söylediler

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