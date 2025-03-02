Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Mart 2025 12:40
Özel Eğitim Öğretmenliği Hakkında

Merhabalar.Özel Eğitim Öğretmenliğinde KPSS puanına göre 1-2-3. kademe,RAM,Uygulama,Kaynaştırma Okulu vb...seçenekler olduğunu duydum.Kpss puanı yüksek olanlar ekseriyetle hangi alanı seçiyor.Ya da bir öğretmen hangi grupla çalışacağını Kpss puanı ile mi seçebiliyor(İşitme Engelliler,Zihinsel Engelliler...)Ayrıca RAM'da çalışanların genelde en düşük puanı alanlar olduğunu duydum.Tatilleri dışında maaşlarıda mı belirgin şekilde az ki,insanlar bu alana yönelmiyor.Daha zevkli ve kendini geliştirebileceğin bir alan olarak gözüküyor dışarıdan bakınca.


Denizoztekin
Aday Memur
02 Mart 2025 13:19

Ramda tatil az evet ama okulların daha yıpratıcı olduğunu duydum sizin branşta


setmarmara
02 Mart 2025 13:41

Haklısınız.Ayrıca RAM benim ilgimi çok çekiyor.Çok dinamik bir alana benziyor.Katkınız için teşekküler.Branşçı arkadaşlarımın da yorumlarını bekliyorum.


yas1978
Memur
02 Mart 2025 18:15

ram rahattır iyidir maaş öğretmen maaşı full ek ders sınav görevide alınabiliyor...öğrenci derdi çekmek istemiyen için birebir boş norm bulabilirseniz hizmet puanınıza göre atanırsınız...


yas1978
Memur
02 Mart 2025 18:16

mesai 8-5 ama yıpranmassınız..

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