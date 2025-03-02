Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


02 Mart 2025 12:55
Hizmetliyken şoför kadrosuna geçiş

merhabalaar, ben üniversitede kadrolu hizmetli personelim. temizlik işleri yapıyorum. şoför olmam için bana teklif yapıldı. ben düşünme aşamasındayım. sizce şoför olmalı mıyım? çalışma saatleri nasıl servis şoförlüğü yapmam dedim makam şoförlüğü olur büyük ihtimal. ben buraya geçersem yhs den gih lerine geçicem burada yükselme şansım olur mu? gys ile kimileri yok olmaz diyor en fazla şef olursun diyolar. sizce ne yapmalıyım. mevcut işimdende memnunum zor değil.


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Aday Memur
02 Mart 2025 14:51

Bildiğim kadarıyla Cumartesi veya pazar çalıştırıp mesai veriyorlar görev yazıyorlar dış görev olurd


ekremcan58
Aday Memur
02 Mart 2025 18:31
dertsiz başına dert alma
Toplam 2 mesaj

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