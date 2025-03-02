Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Mart 2025 13:18
Evimden farklı şehirde Devlet Üniversitesinde Arş. Görlükten evim ile aynı şehirde Özel Üniversitesi

Merhabalar Kıymetli Hocalarım,

Nolursunuz bana bir yardım edin, ben evinden 650-700 km uzakta Ankara'da bir devlet üniversitesinde arş. gör. olarak çalışıyorum her hafta uçakla git gel yapıyorum önden ucuz bilet yakalamaya çalışıyorum bazen oluyor bazen olmuyor. Ankarada ev tutmadım misafirhanede kalıyorum neredeyse 1 yıldır her hafta git gel yapıyorum ve nasıl olacak bilmiyorum. Eşim de evimize 200 km uzakta bir MYO'da Öğr. Gör. olarak çalışıyor ama onun işi rahat 2 gece 3 günlüğüne gidiyor kalıp geliyor. benim ise bölüm başkanım kesinlikle bana yardımcı olmuyor hatta bu durumumu kullanarak bana mobbing yapıyor, eziyet etmeye sıkıntı vermeye zorbalamaya çalışıyor. şu anda ise evimin olduğu şehirde bir özel ünide arş.gör. alımı açıldı. başvursam mı başvurmasam mı diye inanın düşünmekten dudağımda uçuk çıktı. şu anda görev yaptığım üni ise ankara bir devlet üniversitesi. burayı da inanın kolay kazanmadım çok mücadele ettim ama ne yapacağımı bilmiyorum, bana bir akıl verebilir misiniz? Lütfen bana yol yordam gösterin bir yardımcı olun hocalarım?

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