Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


02 Mart 2025 13:23
Özel Eğitim Balonu Patladı Patlayacak

Öncelikle başlık dikkat çekmek içindi.İsteyerek ve ideallerle bu bölüme gelenler başımın tacı fakat çoğunluk gelecek kaygısını azaltan bir bölüm olduğu için seçiyor ki haklılık payları var ülkenin durumuna bakınca.Fakat şu an 50-60 üniversitede bu bölüm var ki 2022 de bu sayı 32 üniversiteydi.Özel üniversiteler muazzam talebi görünce hemen bölümü açtılar.Ekmeklerine baktılar.2-3 yıla ÖABT de gelir.Alımlarda düşecek.Yine yanlış,saçma sapan politikalarla bu bölümde ele ayağa düşecek gibi duruyor.Bence öğrenciler derslerine sıkı sarılsın,ags ye güzel çalışsınlar.İleride öabt de,atanma da bu şekilde rahat ederler.


setmarmara
02 Mart 2025 13:38

Ayrıca şunu eklemek isterim ki,ben de Marmara Özel Eğitimdeyim.Bu dediklerim beni de bağlıyor.Benim görüşüm bu.Sizin de tahminlerinizi bekliyorum.

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