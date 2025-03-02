Başka bir Belediyeye Geçiş

Geçmek istediğin belediye baskan veya yardimcisi ile konuş. Alırız derlerse dilekceni ver. Bu arada kendi belediyende muvaffafat verecek..Olay bu kadar.

Geçmek istediğin belediye baskan veya yardimcisi ile konuş. Alırız derlerse dilekceni ver. Bu arada kendi belediyende muvaffafat verecek..Olay bu kadar.