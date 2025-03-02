Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


02 Mart 2025 13:48
Başka bir Belediyeye Geçiş

Merhabalar şuanda istanbulda bir belediyede zabıta memuru olarak görev yapmaktayım yine istanbul içinde başka bir belediyeye geçiş yapmak istiyorum lakin süreçleri bilmiyorum

Öncelikle ne yapmam gerekir ayrıca sadece dilekçe vermek yeterli gelir mi


cjbsyf
Memur
02 Mart 2025 14:10
Geçmek istediğin belediye baskan veya yardimcisi ile konuş. Alırız derlerse dilekceni ver. Bu arada kendi belediyende muvaffafat verecek..Olay bu kadar.
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