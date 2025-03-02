Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Mart 2025 13:52
Doğum izni 1 yıla çıkıyor

doğum izni 1 yıla çıkacak haberleri yapıldı tv de bakan açıklama yaptı bununla alakalı düşünceleriniz nelerdir


Mussa1453
Aday Memur
02 Mart 2025 14:10

Hamileliğin 9 ay olduğunu ele alalılm ,3 ay içinde bi hamilelik daha gelsin ,valla bitmez izin


sphinx80
Aday Memur
02 Mart 2025 14:39
doğurganlım artsın istiyorsa devlet mecbur bu İZİN konularında arttırması lazım

F4ntomm
Memur
02 Mart 2025 17:42
Doğum izni hali hazırda 2 yıl zaten.1 yıla nasıl çıkıyormuş? Düşüyor olmasın o?
sphinx80, Dün
doğurganlım artsın istiyorsa devlet mecbur bu İZİN konularında arttırması lazım

sphinx80
Aday Memur
02 Mart 2025 17:46
ücretli izin 1 yıla çıkıyormuş normalde 8 haftaydı
F4ntomm, 9 saat önce
Doğum izni hali hazırda 2 yıl zaten.1 yıla nasıl çıkıyormuş? Düşüyor olmasın o?

hettib
Aday Memur
02 Mart 2025 22:15
ne zamana çıkacak acaba
sphinx80, 9 saat önce
ücretli izin 1 yıla çıkıyormuş normalde 8 haftaydı

katip1988
Şube Müdürü
02 Mart 2025 22:44

erkeklere de verirlerse amirler belki değerimizi anlar:))


sphinx80
Aday Memur
02 Mart 2025 22:48
bakan çalışma başlattık dedi ama admin bir araştırma yapması lazım
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