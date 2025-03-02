Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyor

bunun daha çok haber yapılması ve üstüne düşülmesi lazım ki erken olsun şuan kamuda kadınlar neden çocuk istemiyor doğum sonrası hemen işe başladıkları için ücretsize ayrılsa geçim sıkıntısı başlayacak mecbur uzak duruyor buda doğurganlık oranına etki tabi

bunun daha çok haber yapılması ve üstüne düşülmesi lazım ki erken olsun şuan kamuda kadınlar neden çocuk istemiyor doğum sonrası hemen işe başladıkları için ücretsize ayrılsa geçim sıkıntısı başlayacak mecbur uzak duruyor buda doğurganlık oranına etki tabi