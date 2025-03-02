Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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02 Mart 2025 13:52
Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyor

doğum izni 1 yıla çıkacak haberleri yapıldı tv de bakan açıklama yaptı bununla alakalı düşünceleriniz nelerdir


Mussa1453
Aday Memur
02 Mart 2025 14:10

Hamileliğin 9 ay olduğunu ele alalılm ,3 ay içinde bi hamilelik daha gelsin ,valla bitmez izin


sphinx80
Aday Memur
02 Mart 2025 14:39
doğurganlım artsın istiyorsa devlet mecbur bu İZİN konularında arttırması lazım

F4ntomm
Memur
02 Mart 2025 17:42
Doğum izni hali hazırda 2 yıl zaten.1 yıla nasıl çıkıyormuş? Düşüyor olmasın o?
sphinx80, 2 gün önce
doğurganlım artsın istiyorsa devlet mecbur bu İZİN konularında arttırması lazım

sphinx80
Aday Memur
02 Mart 2025 17:46
ücretli izin 1 yıla çıkıyormuş normalde 8 haftaydı
F4ntomm, 2 gün önce
Doğum izni hali hazırda 2 yıl zaten.1 yıla nasıl çıkıyormuş? Düşüyor olmasın o?

hettib
Aday Memur
02 Mart 2025 22:15
ne zamana çıkacak acaba
sphinx80, 2 gün önce
ücretli izin 1 yıla çıkıyormuş normalde 8 haftaydı

katip1988
Şube Müdürü
02 Mart 2025 22:44

erkeklere de verirlerse amirler belki değerimizi anlar:))


sphinx80
Aday Memur
02 Mart 2025 22:48
bakan çalışma başlattık dedi ama admin bir araştırma yapması lazım

endstrci
Aday Memur
03 Mart 2025 16:37
Çok yerinde bir karar olur

sphinx80
Aday Memur
03 Mart 2025 16:38
bence de

mimarmuhendis
Şef
03 Mart 2025 17:01

ücretsiz izin hakkı 2 yıl şu an okudugunuzu da mı anlamıyorsunuz arkadaş

F4ntomm, 2 gün önce
Doğum izni hali hazırda 2 yıl zaten.1 yıla nasıl çıkıyormuş? Düşüyor olmasın o?

sphinx80
Aday Memur
03 Mart 2025 17:33
:)

F4ntomm
Memur
03 Mart 2025 20:57
Konuyu açan kişi doğum izni 1 yıla çıkacak diye mi yazmış yoksa ücretli doğum izni 1 yıla çıkacak mı diye yazmış 5 iq li şahıs ?
mimarmuhendis, Dün

ücretsiz izin hakkı 2 yıl şu an okudugunuzu da mı anlamıyorsunuz arkadaş


ysgreys
Memur
03 Mart 2025 20:58
kesinlikle atılması gereken bir adım

newlife2023
Memur
03 Mart 2025 21:05

bbc nin mayıs 2024 tarihinde bi haberi var.

bu tarz çalışmalar niye çok uzun sürüyor. alt tarafı kanunda bir kelime değişecek.

kademeli olarak 1 yıla çıkacak ama 5. çocukta derlerse şaşırmam :)

sphinx80, 2 gün önce
bakan çalışma başlattık dedi ama admin bir araştırma yapması lazım

sphinx80
Aday Memur
03 Mart 2025 22:51
bunun daha çok haber yapılması ve üstüne düşülmesi lazım ki erken olsun şuan kamuda kadınlar neden çocuk istemiyor doğum sonrası hemen işe başladıkları için ücretsize ayrılsa geçim sıkıntısı başlayacak mecbur uzak duruyor buda doğurganlık oranına etki tabi

endstrci
Aday Memur
04 Mart 2025 00:58
Kesinlikle doğurganlık oranının artması için hem kamuda hem özelde doğum izinleri artırılmalı

mimarmuhendis
Şef
04 Mart 2025 08:39

Sıvama evresine geçtin hala ıq seviyem hakkında konuşma cürretini gösteriyorsun. Şuan 8+8=16 hafta olan doğum izni söz konusu olan ve bu 1 yıla mı çıkıyor diye sormuş. Doğum izni deyince ücretli doğum izni anlamına gelir bu. Senin bahsettiğin ücretsiz izin 2 yıl olan defol hadi öğren de gel

F4ntomm, Dün
Konuyu açan kişi doğum izni 1 yıla çıkacak diye mi yazmış yoksa ücretli doğum izni 1 yıla çıkacak mı diye yazmış 5 iq li şahıs ?

sphinx80
Aday Memur
04 Mart 2025 09:23
:)

F4ntomm
Memur
04 Mart 2025 09:43
İq seviyen hakkında çok konuşmaya gerek yok 5 diyerek abartmışım zaten.önce sen okuduğunu anlayıp konu ile alakalı yorum yap saman iq.
mimarmuhendis, 5 saat önce

Sıvama evresine geçtin hala ıq seviyem hakkında konuşma cürretini gösteriyorsun. Şuan 8+8=16 hafta olan doğum izni söz konusu olan ve bu 1 yıla mı çıkıyor diye sormuş. Doğum izni deyince ücretli doğum izni anlamına gelir bu. Senin bahsettiğin ücretsiz izin 2 yıl olan defol hadi öğren de gel


office chief
Memur
04 Mart 2025 09:44

bu haber çıktığında bebeğimiz yoldaydı bebeğimiz 8 aylık oldu hala yasa çıkacak :)) çıkarmazlar ...

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