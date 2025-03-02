KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


02 Mart 2025 14:25
Sahil Güvenlik Komutanlığı Astsubaylık-Bilgi İşlem Bölümü ne yapar?

Arkadaşlar iyi günler sahil güvenlik hakkında pek bilgi bulamadım. Bana astsubaylık bilgi işlem geldi. İş olarak ne yapar herhangi bir operasyona vesayle çıkar mı? Bilgisi olan aydınlatırsa çok çok sevinirim..

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