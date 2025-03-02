Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Mart 2025 14:47
Yol harcırahı

Arkadaşlar geçtiğimiz ay deprem dolayısıyla süresiz geçici görevli olanlara isteyen kadrosunu bulunduğu yere (yol harcırahından vazgecmek) şartıyla alabilir dıye yazı geldi. 439 kişi bu şartı mecburen kabul ederek kadrosunu aldı, şimdi bu yol harcırahını almak için ben uğraşacağım gerekirse mahkeme yoluna gidecem ama merak ettiğim daha önce benzer durumu yaşayan yada bu konuda nasıl bşr yol izlememiz gerek bilen arkadaşım var mı ? ben Bı kaç yerle görüştüm kanunen böyle bir hakkı yok bakanlığın paramızı alırsınız dendi. hafta içi dilekçe yazıp gönderecem bakanlığa yol harcırahı ile ilgili ne bir kanun maddesi var mı mecburi verilmesi gerektiğine dair lütfen boş yorum yapacaklar yapmasın.


Memurilanlari
Memur
02 Mart 2025 22:35

Hiç bir yere yazma. Harcırahını istediğine dair dilekçe yaz. Red cevabı gelince veye cevap veremezlerse 30 gün sonrası mahkemeye dava aç yüzde yüz alırsın.


ınfazk
Aday Memur
02 Mart 2025 22:40
dilekçeye ekleyebileceğimiz bir madde var mı bununla ilgili verilmesi zorunlu olduğuna dair
Memurilanlari, 4 saat önce

Hiç bir yere yazma. Harcırahını istediğine dair dilekçe yaz. Red cevabı gelince veye cevap veremezlerse 30 gün sonrası mahkemeye dava aç yüzde yüz alırsın.


Memurilanlari
Memur
02 Mart 2025 22:49

Aşağıdaki madde yeterli.

6245 Harcırah Kanunu

Madde 42 ? (Değişik: 11/12/1981 - 2562/17 md.)

Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:

a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.


ınfazk
Aday Memur
02 Mart 2025 22:53
Bu madde geçici görevlilere görevlendirme parası için değil mi hocam.Benım öğrenmek istediğinim tayin için yolluk ücreti
Memurilanlari, 4 saat önce

Aşağıdaki madde yeterli.

6245 Harcırah Kanunu

Madde 42 ? (Değişik: 11/12/1981 - 2562/17 md.)

Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:

a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.


Memurilanlari
Memur
02 Mart 2025 22:55

Genel için bir madde yazmana gerek yok zaten 6245 Harcırah Kanunu kapsamında sürekli görev yolluğu talep ediyorum demeniz yeterli. Almadıysanız yukarıdaki maddeye göre geçiciyi de alabilirsiniz.


ınfazk
Aday Memur
02 Mart 2025 22:57
Tamam üstad tşk ederim bi yazalım bakalım ne çıkacak muhtemelen kendi talebiniz doğrultusunda verilmedi verilmeyecek denecek o zamanda hukuki yolları denicez.
Memurilanlari, 4 saat önce

Genel için bir madde yazmana gerek yok zaten 6245 Harcırah Kanunu kapsamında sürekli görev yolluğu talep ediyorum demeniz yeterli. Almadıysanız yukarıdaki maddeye göre geçiciyi de alabilirsiniz.

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