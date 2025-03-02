Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


02 Mart 2025 14:51
ibb sözlü mülakat mühendislik

sözlü mülakatta mühendislik alanıyla ilgili sorulacak sorular daha yüzeysel mi oluyor? inşaat mühendisliğinde bir sürü alan var mesela bizim söylediğimiz bir alandan mı sorular soruluyor yoksa bütün alanlardan çeşitli sorular mı geliyor? giren veya bilen varsa yardımcı olursa sevinirim.

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