İbb Memuriyet Sözlü Sınavı

Mondros ateşkesi antlaşması.. vilayeti sitte . TBMM ilgili soru .. diğer soruları hatırlamıyorum. ama İBB ilgili genel şeyleri öğrenin daire başkanlıkları,müdürlükler... soruya cevaptan ziyade yorum ve özgüveninize dikkate ettiklerini düşünüyorum. mesleki sorularda kuru cevap vermeyin mesela. bu şekilde arkadaşlar.

Mondros ateşkesi antlaşması.. vilayeti sitte . TBMM ilgili soru .. diğer soruları hatırlamıyorum. ama İBB ilgili genel şeyleri öğrenin daire başkanlıkları,müdürlükler... soruya cevaptan ziyade yorum ve özgüveninize dikkate ettiklerini düşünüyorum. mesleki sorularda kuru cevap vermeyin mesela. bu şekilde arkadaşlar.