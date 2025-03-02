Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


02 Mart 2025 15:39
İbb Memuriyet Sözlü Sınavı

Arkadaşlar merhaba. İBB'nin kadrolu memur alımında bilgisayar işletmenliği kadrosundan sözlü sınava çağırıldım. Sormak istediğim birkaç soru var ama öncelikle konularım;

Atatürk İlke ve İnkılapları

657 Sayılı Memurlar Kanunu

Mahalli İdare Kanunları ve Mevzuat

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Sormak istediğim sorulara gelecek olursak

-Sorular çok aşırı detay içeriyor mu?

-Soru tipleri uzun mu yoksa net bilgi ölçen şeyler mi? Çok fazla araştırma yaptım ama net bir sonuç bulamadım kendimi ona göre hazırlayacağım ve kariyerim açısından çok önemli daha önce giren birisi yanıtlarsa çok minnettar olurum.


Birkan-K
02 Mart 2025 15:54

Kısaca konuların içeriği çok derin mi yoksa yüzeysel bildiğimiz şeyler mi? Lütfen birisi yanıtlasın.


ustad288
Aday Memur
02 Mart 2025 17:14
Mondros ateşkesi antlaşması.. vilayeti sitte . TBMM ilgili soru .. diğer soruları hatırlamıyorum. ama İBB ilgili genel şeyleri öğrenin daire başkanlıkları,müdürlükler... soruya cevaptan ziyade yorum ve özgüveninize dikkate ettiklerini düşünüyorum. mesleki sorularda kuru cevap vermeyin mesela. bu şekilde arkadaşlar.

Birkan-K
02 Mart 2025 19:18

Hocam bahsettiğiniz şeyler Atatürk İlke ve İnkılapları ile bağlantısı olmayan şeyler emin miyiz?

ustad288, 10 saat önce
Mondros ateşkesi antlaşması.. vilayeti sitte . TBMM ilgili soru .. diğer soruları hatırlamıyorum. ama İBB ilgili genel şeyleri öğrenin daire başkanlıkları,müdürlükler... soruya cevaptan ziyade yorum ve özgüveninize dikkate ettiklerini düşünüyorum. mesleki sorularda kuru cevap vermeyin mesela. bu şekilde arkadaşlar.

657abc657
Memur
03 Mart 2025 00:17
mesleki sorular ne şekilde olur hocam? bir de daire başkanlıkları demişsiniz de ne sorabilirler bilemedim:/
ustad288, 10 saat önce
Mondros ateşkesi antlaşması.. vilayeti sitte . TBMM ilgili soru .. diğer soruları hatırlamıyorum. ama İBB ilgili genel şeyleri öğrenin daire başkanlıkları,müdürlükler... soruya cevaptan ziyade yorum ve özgüveninize dikkate ettiklerini düşünüyorum. mesleki sorularda kuru cevap vermeyin mesela. bu şekilde arkadaşlar.
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