Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Mart 2025 16:28
50d araştırma görevlisi doktora kayıt sildirme

Merhaba hocam, ben bir devlet üniversitesinde 50dli araştırma görevlisi olarak çalışmaktayım, bölümümüzde doktora programı olmaması sebebiyle farklı bir ilde farklı bir devlet üniversitesinde doktora yapıyorum. İlk dönem 1 dersimin yüz yüze ve zorunlu olması sebebiyle haftada 1 gün izin alıyordum, ilk dönem 4 dersi geçtim. Bu dönem derslerimin tümü uzaktan olmasına rağmen danışman hocam haftanın 3 günü gelmemi ve orada çalışmamı bekliyor, çalışmazsam uzmanlık alan danışmanlık derslerinden bırakacağını ve atacağını söylüyor. Yatay geçiş takvimini kaçırdım, ben kaydımı sildirmeyi düşünmeye başladım. Kadrom sıkıntıya düşer mi? Danışman değiştirmek istediğimde ise beni almamaları için uyarıda bulunmuş, çalıştığım okuldaki bölüm başkanımıza ve diğer hocalarımı arayarak beni kötülemiş. Bana doktoraya başlamam sürecinde kimse destek olmamıştı, onlar da atılacağım için dalga geçmişlerdi, kendi işimi kendim çözmüştüm. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana fikir verir misiniz?


azbnmnbvc
02 Mart 2025 19:14

Uzmanlık alan dersi tez döneminde alınır diye biliyorum. En azından birçok okulda böyle.

Ayrıca ders döneminde danışmanın pek rolü olmaz hatta genelde otomatik atanır ve yeterlik öncesi rahatça değiştirilebilir. bölüm başkanı ile kendiniz açıkça konuşun bu normal değil.


thunderx
02 Mart 2025 19:19

hocam okuldan okula değişiyor ders döneminde bizim müfredatta var maalesef, danışman değişikliğine danışmanım izin vermedi

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