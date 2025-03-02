KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


02 Mart 2025 20:59
Ags

Herkese iyi akşamlar. Arkadaşlar bir mühendis olarak AGS'ye girebilir miyim? Kimi yerde girebileceğimiz yazıyor. Bazı yerlerde de formasyon şartı olduğu yazıyor. Ek olarak kaynak teşkil eden bölümler listesini inceledim ama o liste şu an için geçerli mi?

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