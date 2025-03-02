eski alımlara bakarsan iibf için çevreden sonraki toplu alımın gelmesi ya bi sonraki merkeziden hemen önce ya da eylül ekim gibi olacaktır.

beklediğim bakanlık alım sıralaması şu şekilde temmuz a kadar , sağlık-- adalet-- belki bir adet daha bakanlık--merkezi alım.

eğer temmuz a kadar bir bakanlık alımı daha gelmezse, temmuz dan sonra gelecektir. yani 2. merkezi alım ile 3. merkezi alım arasında gelecektir.

bu şekilde. her ay bakanlık alımı olsa :DD