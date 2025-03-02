KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


02 Mart 2025 22:03
İibf

Alımlar neden kesildi acaba ? Toplu alım çevreden sonra göremedik arkası kesildi


enginar123
Aday Memur
02 Mart 2025 22:20

eski alımlara bakarsan iibf için çevreden sonraki toplu alımın gelmesi ya bi sonraki merkeziden hemen önce ya da eylül ekim gibi olacaktır.

beklediğim bakanlık alım sıralaması şu şekilde temmuz a kadar , sağlık-- adalet-- belki bir adet daha bakanlık--merkezi alım.

eğer temmuz a kadar bir bakanlık alımı daha gelmezse, temmuz dan sonra gelecektir. yani 2. merkezi alım ile 3. merkezi alım arasında gelecektir.

bu şekilde. her ay bakanlık alımı olsa :DD


Denizoztekin
Aday Memur
03 Mart 2025 00:53

Aile sosyal gelebilir nisan gibi

enginar123, 4 saat önce

eski alımlara bakarsan iibf için çevreden sonraki toplu alımın gelmesi ya bi sonraki merkeziden hemen önce ya da eylül ekim gibi olacaktır.

beklediğim bakanlık alım sıralaması şu şekilde temmuz a kadar , sağlık-- adalet-- belki bir adet daha bakanlık--merkezi alım.

eğer temmuz a kadar bir bakanlık alımı daha gelmezse, temmuz dan sonra gelecektir. yani 2. merkezi alım ile 3. merkezi alım arasında gelecektir.

bu şekilde. her ay bakanlık alımı olsa :DD

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