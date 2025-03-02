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Editörler : Lanet


02 Mart 2025 22:49
Rum Yetimhanesi 18 Nisan'da Sinemalarda

Oyuncu kadrosunda Ayşe Baçkır, Murat Tatlı, Nur Erkoç ve Tayfun Sav gibi isimlerin yer aldığı Türk yapımı korku filmi Rum Yetimhanesi, 18 Nisan 2025'te vizyona giriyor.

Konusu itibariyle epey ilgimi çekti. Hem tarihi hem gerilim filmlerini seviyorum. Tarihi ve gerilim türü filmleri seviyorsanız öneririm.

Filmin konusu: Nergis, annesiyle uzun süredir görüşmemektedir. Bir gün hastaneden gelen bir telefonla annesinin vefat ettiğini öğrenir. Hastaneye giderek annesinden kalan eşyaları teslim alır ve bu eşyaların arasında ona hitaben yazılmış bir mektup ile eski bir fotoğraf bulur. Fotoğrafta, daha önce varlığından haberdar olmadığı bir kardeşi olduğunu keşfeder. Hiç vakit kaybetmeden Büyükada?ya giden Nergis, burada annesinin yıllar önce Rum Yetimhanesi?nde öğretmenlik yaptığını ve kardeşinin 10 yaşındayken kaybolduğunu öğrenir. Bu gizemli olayı araştırmaya karar verir ve adada kaldığı süre boyunca, ürkütücü olaylar yaşamaya başlar. Yetimhanede o dönemde yaşamış çocukların hayaletleriyle karşılaşır ve adanın kötü ruhlar tarafından kuşatıldığını fark eder. Nergis, adadan kaçmaya karar verdiğinde, bunun için artık çok geç olduğunu anlar.

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