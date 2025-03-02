Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


02 Mart 2025 22:57
Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Yönetmeliği kapsamında yardımcı olur musunuz?

3713 kapsamında 1 yıldır gazi olarak çalışıyorum fakat bana beyan edilen tercih edilen şehir merkezi olarak yapılacağı ama atamam ilçeye yapıldığı ikametgah adresime dönmeye çalışıyorum ve bu konuda denk geldiğim ek 2.madde ?Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir." Bu hüküm olmasına rağmen ilgili bakanlıkça işe yaramaz deniliyor fakat bilemedim bilgisi olan var mı?

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