Sözleşmeli farklı unvan.

Arkadaşlar merhaba hepinize iyi günler dilerim. Kafamı kurcalayan bir soruyu size sormak istedim bilgisi olan cevaplarsa çok mutlu olurum. Şimdi ben kendi diplomamla kendi unvanimla bir kuruma atandım ve hâlen sözleşmeli olarak çalışmaktayım. Farklı bir kurum lisans mezunu bölüm şartı aranmaksızın büro personeli alımı için ilana çıktı. Gerekli şartların yazdığı yerde şöyle bir şey belirtmiş: "Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması gerekmektedir." Bu şarta göre atanirsam bir sorun gözükmüyor. İlgili kurumu arayıp detay vererek sordum onlarda aynı şeyi söyledi fakat yine de içim rahat değil çünkü atanmak istediğim yeni unvan diplomayla kazanılan bir unvan değil. Bu durumda atanirsam sıkıntı yaşar mıyım? Lütfen bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olsun teşekkür ederim.