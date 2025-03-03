KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


03 Mart 2025 00:24
Sözleşmeli farklı unvan.

Arkadaşlar merhaba hepinize iyi günler dilerim. Kafamı kurcalayan bir soruyu size sormak istedim bilgisi olan cevaplarsa çok mutlu olurum. Şimdi ben kendi diplomamla kendi unvanimla bir kuruma atandım ve hâlen sözleşmeli olarak çalışmaktayım. Farklı bir kurum lisans mezunu bölüm şartı aranmaksızın büro personeli alımı için ilana çıktı. Gerekli şartların yazdığı yerde şöyle bir şey belirtmiş: "Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması gerekmektedir." Bu şarta göre atanirsam bir sorun gözükmüyor. İlgili kurumu arayıp detay vererek sordum onlarda aynı şeyi söyledi fakat yine de içim rahat değil çünkü atanmak istediğim yeni unvan diplomayla kazanılan bir unvan değil. Bu durumda atanirsam sıkıntı yaşar mıyım? Lütfen bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olsun teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

2024/ 2 merkezi atama TürkşekerKİT maaşÖSYM Yeni Atama YönetmeliğiArşiv araştırmasıMTA maden mühendisliği alımıİibfGüvenlik soruşturması komisyonuna kaldım, olumsuz gelir mi?Jeoloji mühendisleri platformuBir iibfli olarak gerçeği açıklıyorum. Asıl yerimiz KPSS A kadrolarıdır.2024/2 ile SGK İcra Memurluğu hk.

Sözlük

Bugün olanlar 1 kent 1 patella 1 sahurda misafir ağırlamak 3 Bir pazar kahvaltısı 1 orucu ilk önce hangi şehrimiz açar 3 yeraltı şehirleri 1 yılan yılı 2 üst komşunun saat 11'de elektrik süpürgesini çalıştırması 2 gölge yan 3

Son Haberler

Memuriyetten Çıkarma Cezası Verilmesinde Memurun Son Savunmasının Alınması3 Mart 2025'ten önemli gündem başlıklarıTürkiye topraktan ev sahibi oluyor!Konya'da bir kişi eski eşini ve arkadaşını tabancayla yaraladıFenerbahçe'ye yarım saat yetti

Editörün Seçimi

Müftü raporu kabul etmiyorSözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?