Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Mart 2025 02:01
Memur giyecek yardımı nez aman?

Arkadaşlar memuru hizmetli memur giyecek yardımı nezaman bu Nisan mi bilgisi olanlar cevap verebilir mi


m.r_f
Şef
03 Mart 2025 08:40

Son giyecek yardımıyla anca br çift çorap alınıyodu. Ünvan VHKİ, sizin ünvanda durum nasıl bilmiyorum ama bizde yatsa da olur yatmasa da.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
03 Mart 2025 08:41

Giyecek yardımı yönetmeliğine göre ödenen ya da ayni olarak verilen giyim yardımları önceki ödenen/verilen eşyanın miadının dolmasına yakın zamanda verilir. Yani geçen yıl ne zaman verildiyse bu yıl da o zaman verilmesi normaldir. Ödeme işlemini her kurum kendisi yaptığından eşya miadı da kurumdan kuruma değişebilir. Bu nedenle farklı zamanlarda yapılabilir.

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