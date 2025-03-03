Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Mart 2025 06:41
Kamu Denetçisi Başvuru
Doktor Öğretim üyesi kadrosu alım itirazı ile iligili kamu denetçisine bavşurup tavsiye kararı alan oldumu? üniversitesi bu kararı uyguluyor mu? yada daha sonraki süreçte idare mahkemesine gidilir mi? gidilirse idare mahkemesi tavsiye kararını delil olarak kabul eder mi?

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