Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Mart 2025 09:26
Adalet Bakanlığında en etkili sendika ?

Şuanda en etkili personelin arkasında duran en etkili sendika hangisidir sendikamı değiştirmeyi düşünüyorumda


Devir Kötü
Şube Müdürü
03 Mart 2025 09:38

Memur-sen tam arkamızda duruyor adeta hissediyorum. Geçen senelerde kamu-sen le beraber vurdular


turcinsaniant
Aday Memur
03 Mart 2025 09:44

bende çok arkamda hissediyorum o yüzden değiştirme zamanı geldi :)


Devir Kötü
Şube Müdürü
03 Mart 2025 10:16

Yazım hatası olmuş durdular yazacaktım :D

Devir Kötü, Bugün

Memur-sen tam arkamızda duruyor adeta hissediyorum. Geçen senelerde kamu-sen le beraber vurdular


muhendisbey06
Aday Memur
03 Mart 2025 10:21

şu memur maaş zammının enflasyona sürekli ezilmesini sağlayan şekilde maaş zam oranını kabul eden sendika mı arkanda. arkanda durduğunu söylediğin sendika memurların arkasında duramıyor

Devir Kötü, Bugün

Memur-sen tam arkamızda duruyor adeta hissediyorum. Geçen senelerde kamu-sen le beraber vurdular


İsa44isa
Aday Memur
03 Mart 2025 10:25
sivil memur sen. Ne zaman adliyede sıkıntımız olsa direk çözdüler. personel ismi vermeden bakanlığa yazı yazdılar, bakanlık taşra adliyesini aradı.Gayet memnunum

turcinsaniant
Aday Memur
03 Mart 2025 10:42

ironi hocam ironi

muhendisbey06, 12 saat önce

şu memur maaş zammının enflasyona sürekli ezilmesini sağlayan şekilde maaş zam oranını kabul eden sendika mı arkanda. arkanda durduğunu söylediğin sendika memurların arkasında duramıyor


Devir Kötü
Şube Müdürü
03 Mart 2025 12:31

Sen hissizleşmişsen ben ne yapabilirim?

muhendisbey06, 12 saat önce

şu memur maaş zammının enflasyona sürekli ezilmesini sağlayan şekilde maaş zam oranını kabul eden sendika mı arkanda. arkanda durduğunu söylediğin sendika memurların arkasında duramıyor


çokçalışan
Aday Memur
03 Mart 2025 13:38
Çok şükür bende 4 ay önce çıktım. milletin behduasını daha fazla alamam dedim üşengeçliğimi bir kenara bıraktım değiştirdim. Herkese de tavsiye ederim yetkili ama etkisiz aynı zamanda itaatkar yöneticilere sahip.

muhendisbey06
Aday Memur
03 Mart 2025 14:14

espriden anlayanda var anlamayanda var bu ülkede. ciddiyet sahibi olmak ne zaman hissizleşmek oldu afedersin

Devir Kötü, 10 saat önce

Sen hissizleşmişsen ben ne yapabilirim?

Toplam 9 mesaj

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