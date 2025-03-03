Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Mart 2025 10:36
Yeni Bir Angarya Daha

Yusuf tekin i bilirsiniz müsteşarlığı döneminde bile öğretmenleri öğrencilere puanlatmak gibi icatlar imza atan kişi. Her hafta bir icat çıkarmaya devam ediyor. Şimdi de öğrencilerin aile hekiminde genel muayene olmasını takip edeceğiz. Olay artık hukuksuzluk boyutuna geldi. Bu şekilde giderse çoğu öğretmenler soruşturmalık olacak.

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