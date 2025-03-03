Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Mart 2025 10:46
Şubat enflasyon oranı 2,27 olarak açıklandı

2.27 olarak açıklanmış


yellow2578
Memur
03 Mart 2025 12:29

Evet açıklandı


bio_feti
Aday Memur
03 Mart 2025 13:15
ali cengiz oyunu ile sağlık zamı son gün geri alındı enflasyon yüzde 1 düşürdüler. ama biz biliyoruz ki gerçek enflasyon bu değil. ancak kendileri kanar buna

debug
Genel Müdür
03 Mart 2025 13:44

Geri alındı güya ama özel hastanelerde 15 TL olan katılım payı halen 50TL! Ne hikmetse enflasyon oranına hemen yansımış ama piyasaya yansımamış henüz!

bio_feti, 9 saat önce
ali cengiz oyunu ile sağlık zamı son gün geri alındı enflasyon yüzde 1 düşürdüler. ama biz biliyoruz ki gerçek enflasyon bu değil. ancak kendileri kanar buna
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