Şubat enflasyon oranı 2,27 olarak açıklandı

ali cengiz oyunu ile sağlık zamı son gün geri alındı enflasyon yüzde 1 düşürdüler. ama biz biliyoruz ki gerçek enflasyon bu değil. ancak kendileri kanar buna

ali cengiz oyunu ile sağlık zamı son gün geri alındı enflasyon yüzde 1 düşürdüler. ama biz biliyoruz ki gerçek enflasyon bu değil. ancak kendileri kanar buna