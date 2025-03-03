Yöneticilikte Görev Süresi

01/09/2025 tarihi itibari ile geçerli olacak Meslek kanununda yapılan değişiklikle görev süresi 4 ders yılı olacak şeklinde değiştirildi.Buna göre 1 Temmuz 2022 de göreve başlayan bir yöneticinin görev süresi 2026 yılında mı dolacak yoksa 2027 yılına salacak mı

01/09/2025 tarihi itibari ile geçerli olacak Meslek kanununda yapılan değişiklikle görev süresi 4 ders yılı olacak şeklinde değiştirildi.Buna göre 1 Temmuz 2022 de göreve başlayan bir yöneticinin görev süresi 2026 yılında mı dolacak yoksa 2027 yılına salacak mı