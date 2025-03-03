Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Mart 2025 10:56
Yöneticilikte Görev Süresi
01/09/2025 tarihi itibari ile geçerli olacak Meslek kanununda yapılan değişiklikle görev süresi 4 ders yılı olacak şeklinde değiştirildi.Buna göre 1 Temmuz 2022 de göreve başlayan bir yöneticinin görev süresi 2026 yılında mı dolacak yoksa 2027 yılına salacak mı

Sevdim-Seni
Genel Müdür
03 Mart 2025 11:38

Ders yılı sonu yıl sonu son karne günü... Yani o tarihten sonra göreve başlayan herkes o yılı yarım çalışmış sayılacağı için o yıl süreden sayılmayacak... süre 5 yıla uzayacak.

Bunu sabit bir tarih belirlemek lazım aslında. O tarihmiydi bu tarihmiydi, bir sürü tartışma.

30 Haziran son gün sayılsın, 1 temmuz yeni bir yıl sayılsın.

Veya 31 Temmuz bir öndeki yıl sayılsın, 1 ağustos yeni bir öğretim yılı...


Sevdim-Seni
Genel Müdür
03 Mart 2025 12:06

Yönetmeliğe yeniden baktım; Şöyle bir ibare var:

.".ders yılının içinde olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü,

ders yılının dışında olması halinde dört yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür"

diyor. Bu da demek oluyor ki yaklaşık olarak hesapla, 5-10 Eylülden, yani dersler başlamadan önce başlayan herkesin görevi haziranda biter...

Sevdim-Seni, 11 saat önce

Ders yılı sonu yıl sonu son karne günü... Yani o tarihten sonra göreve başlayan herkes o yılı yarım çalışmış sayılacağı için o yıl süreden sayılmayacak... süre 5 yıla uzayacak.

Bunu sabit bir tarih belirlemek lazım aslında. O tarihmiydi bu tarihmiydi, bir sürü tartışma.

30 Haziran son gün sayılsın, 1 temmuz yeni bir yıl sayılsın.

Veya 31 Temmuz bir öndeki yıl sayılsın, 1 ağustos yeni bir öğretim yılı...


özTÜRK12
Memur
03 Mart 2025 15:45
yalnız 01/09/2025 tarihinden itibaren yöneticilikte görev süresi 4 yıl değil 4 ders yılı Eylül-Haziran şeklinde olcak

özTÜRK12
Memur
03 Mart 2025 16:34
Buna göre 1 Temmuz 2022 de göreve başlayan kişinin 2026 da dolması gerekiyor
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