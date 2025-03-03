Tayin meselesi

Merhaba arkadaşlar. Ben eş durumundan tayin oldum daha sonrasında eşimle boşandık 3 sene beklemem mi gerekiyor tayin için veya 12 ilden herhangi birine şartsız tayin alabilir miyim? Bilgi sahibi olan var mı? Teşekkürler şimdiden.

Merhaba arkadaşlar. Ben eş durumundan tayin oldum daha sonrasında eşimle boşandık 3 sene beklemem mi gerekiyor tayin için veya 12 ilden herhangi birine şartsız tayin alabilir miyim? Bilgi sahibi olan var mı? Teşekkürler şimdiden.