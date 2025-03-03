Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Mart 2025 11:26
Tayin meselesi
Merhaba arkadaşlar. Ben eş durumundan tayin oldum daha sonrasında eşimle boşandık 3 sene beklemem mi gerekiyor tayin için veya 12 ilden herhangi birine şartsız tayin alabilir miyim? Bilgi sahibi olan var mı? Teşekkürler şimdiden.

bahçesaray
Şef
03 Mart 2025 12:59

Yeni okulda 3 yıla tabisiniz ama 12 il hakkınız var ya da proje okul veya ekys veya alan değişikliği( olursa ) ile yer değiştirebilirsiniz


umutsuzadam81
03 Mart 2025 13:01
bu sene yeni şehir ve okulda ilk yılım doluyor ama beni artık bu şehre bağlayan bir şey yok uzaklaşmam gerekiyor öyleyse 12 ilden birine bu yaz döneminde tayin isteyebilirim değil mi hocam

kimininduası
Aday Memur
03 Mart 2025 13:04

Hocam 12 il olayı nedir?


bahçesaray
Şef
03 Mart 2025 13:14

D. 12 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular

1. 12 İl Listesi?nde (Ek-1) belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan öğretmenlerden 31

Aralık 2024 tarihi itibarıyla bulunduğu ilde üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olanlar

A. Başvuru Şartları bölümünün 1?inci, 3?üncü ve 4?üncü maddelerinde yer alan şartları

taşımaları kaydıyla listedeki 12 ille sınırlı olmak üzere yer değiştirme başvurusunda

bulunabileceklerdir.

2. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin

dışındaki bir il?e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu

ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir.

3. 12 il kapsamında yapılacak yer değiştirme başvuruları, diğer başvurulara ilişkin atama

işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler için

değerlendirmeye alınacaktır. 1 Ağrı

2 Ardahan

3 Bitlis

4 Hakkâri

5 Iğdır

6 İstanbul

7 Kars

8 Muş

9 Siirt

10 Şırnak

11 Şanlıurfa

12 Van


umutsuzadam81
03 Mart 2025 13:17
teşekkür ederim hocam

m.r_f
Şef
03 Mart 2025 13:18

Özel hayatınıza saygı duyuyorum, cevaplamak zorunda değilsiniz. Sırf merakımdan soruyorum, ne kadar süre evli kaldınız?

umutsuzadam81, 9 saat önce
bu sene yeni şehir ve okulda ilk yılım doluyor ama beni artık bu şehre bağlayan bir şey yok uzaklaşmam gerekiyor öyleyse 12 ilden birine bu yaz döneminde tayin isteyebilirim değil mi hocam

umutsuzadam81
03 Mart 2025 13:19
4 hocam
m.r_f, 9 saat önce

Özel hayatınıza saygı duyuyorum, cevaplamak zorunda değilsiniz. Sırf merakımdan soruyorum, ne kadar süre evli kaldınız?


gıdaaa
Aday Memur
03 Mart 2025 16:01

İl dışına istenebiliniyor diye biliyorum ama


umutsuzadam81
03 Mart 2025 16:02
sanırım istenmiyor hocam
gıdaaa, 6 saat önce

İl dışına istenebiliniyor diye biliyorum ama


bahçesaray
Şef
03 Mart 2025 18:03
3 yıl dolmadan sadece 12 il den tercih yapıla bilir

Bayram ks
Yasaklı
03 Mart 2025 18:03
evden eve nakliyat 05394228895

asrınmücahidesi
Genel Müdür
03 Mart 2025 20:00

4 ay mı :)

umutsuzadam81, 9 saat önce
4 hocam

umutsuzadam81
03 Mart 2025 20:02
yıl
asrınmücahidesi, 2 saat önce

4 ay mı :)

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