Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


03 Mart 2025 11:39
Kurumlarımızda özellikle Üniversitelerde evrak dağıtımını hangi personel yapıyor
Hizmetli mi Sürekli İşçi mi Destek Personeli mi bu tanım net değil GİH personeli evrak dağıtır mi

cevherdudayev1
Daire Başkanı
03 Mart 2025 13:17

görende çay dağıtıyorsun sanır ki bizim üniversitede çay dağıtan vhki var

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