Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Mart 2025 12:02
İzin dönüşü ayrılış yapılır mı?

Arkadaşlar haftaya pazartesi cuma arası 5 gün izinli olacağım izin dönüşüm olan pazartesi ayrılış yapıp asmye geçeceğim o gün bir sıkıntı olur mu sizce cumadan başlayış yapmam mı gerekir?

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