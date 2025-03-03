Gündüz Çalışıp Akşam Rapor Alırsak

idarecinin işi bu tür işleri yönetmektir. 2 gün rapor alanın 2 gün ek dersini kes, 2 gün maaşını kes diye motomot bir konu olsaydı bu o işlere bakan memur bunu zaten yapardı.

Çalışılan günün ek dersi de maaşı da kesilmez. Bunlar sistemin otomatik yaptığı şeyler değil, bizzat kaç gün, kaç saat kesileceğini kendimiz giriyoruz.

Akşam rapor aldığı için çalışılan gün raporlu sayılsa da çalışılan kısım ödenir.

2 saat derse girdikten sonra rahatsızlanıp gidenin de 2 saati ödenir.