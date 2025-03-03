Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Mart 2025 13:05
Gündüz Çalışıp Akşam Rapor Alırsak

Merhaba,

Öncesinde 7 gün raporlu olmuş kadrolu bir öğretmen, gündüz mesaisini yapıyor ancak akşam doktora gittiğinde doktor ona 2 günlük istirahat raporu veriyor. Bu durumda gündüz çalışması kesilir mi?


ysff.76
Aday Memur
03 Mart 2025 13:59

"Yönetici/öğretmen ders ve/veya yönetim görevini kısmen/tamamen yerine getirdikten sonra

yıllık izin/sağlık izni/mazeret izni durumu oluşursa iznin ilk gününe denk gelen ek ders

verisinin Modül tarafından silinmemesi için MEBBİS?e izin girişinden önce, iznin ilk günü için

Ek Ders Modülü ?Devamsızlık Ekle? sekmesinden ?Yıllık, Sağlık, Mazeret İzni- Ek Ders

Alabilir? seçeneği ile kayıt oluşturulması gerekmektedir."

Yeni işleme alınan ek ders modülü için hazırlanan kılavuzda bu metin bulunmaktadır. Yani girdiğiniz dersin akşamına aldığınız ekders kesilmez. Ancak maaş için nasıl bir durum var onu bilemiyorum.


bahçesaray
Şef
03 Mart 2025 14:33

ekders kesilir ama öncesinde 7 gün rapor gün sayısını geçtiği için 2 gün maaştan kesilir


Sevdim-Seni
Genel Müdür
03 Mart 2025 15:26

idarecinin işi bu tür işleri yönetmektir. 2 gün rapor alanın 2 gün ek dersini kes, 2 gün maaşını kes diye motomot bir konu olsaydı bu o işlere bakan memur bunu zaten yapardı.

Çalışılan günün ek dersi de maaşı da kesilmez. Bunlar sistemin otomatik yaptığı şeyler değil, bizzat kaç gün, kaç saat kesileceğini kendimiz giriyoruz.

Akşam rapor aldığı için çalışılan gün raporlu sayılsa da çalışılan kısım ödenir.

2 saat derse girdikten sonra rahatsızlanıp gidenin de 2 saati ödenir.

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