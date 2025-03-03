Disiplin cezası iptali yargıdan döner mi görüş öneri

Metninizi daha akıcı ve resmi hale getirdim:

**Kurum, ceza teklifini resmi bir yazı veya normal bir mektup ile bildirmemiş; bunun yerine elden, açık bir şekilde tebliğ etmiştir. Ayrıca, 12.11.2024 tarihli olayı, 11.11.2024 tarihli olayla birleştirerek tek bir soruşturma kapsamında değerlendirmiş ve bu çerçevede ifadeler almıştır. Ancak, iki olay arasında doğrudan bir bağlantı bulunmamasına rağmen, şikayetim üzerine yalnızca tek bir soruşturma açılmıştır. Oysa, 11.11.2024 tarihli olay, şikayetimle ilgili değildir.

Olayda, tahrik sonucu tehditte bulunduğum gerekçesiyle tarafıma bir kademe ilerlemesinin durdurulması cezası teklif edilmiştir. 11.11.2024 tarihine ilişkin olarak ise 1/30 oranında maaş kesintisi cezası verilmiştir. Bunun yanı sıra, geçmişte iki kınama ve iki uyarı aldım. Ayrıca, para cezası uygulanmıştır.

Bu durumda, söz konusu cezanın yargı tarafından hukuka aykırı bulunma ihtimali nedir ve karar yargıdan dönebilir mi?**