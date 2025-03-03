Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


03 Mart 2025 13:14
Eş durumu

Merhaba,

Eşim lise matematik öğretmeni. 2026 yılı Eylül ayında 3. yılını dolduracak ve kadroya geçecek. Eskişehire eş durumu tayini yapmak istiyoruz. (Ben de Eskişehirde kamuda mühendisim.) 2026 yılı yazında eş durumu tayinine başvurabilir mi? Başvurular Ağustos ayında olacağı için sözleşmeli görünecek.


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
03 Mart 2025 18:17

sözleşmeli de olsa 3. yılın sonunda eş durumu tayini isteyebilir

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