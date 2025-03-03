Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Mart 2025 13:49
Lise mezunu derece kademe

Merhaba arkadaşlar bir bilgiye ihtiyacım var. Mesela lise mezunu bir memur Açıköğretim 2 yıllık diyelim Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümünü okudu. Derece kademeye nasıl etkisi olur. Maaşa olmasa da derece/kademeye faydası olur mu?


xLmx
Şef
03 Mart 2025 13:58
ikisinede olur. seninle birlikte onlisanstan atanmis memurla aynı dereceye gelir

oflurecep
Daire Başkanı
03 Mart 2025 14:12

Maaşa ne kadar katkısı olduğunu görmek için maaş robotuna yazıp görebilirsin. Maaşa 1500-1700 tl gibi katkısı olur ek göstergeden,

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