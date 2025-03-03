Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


03 Mart 2025 13:52
Vakıf Üniversitesinden Devlete Geçmek (Araştırma Görevlisi)

Merhabalar,

Halihazırda bir vakıf üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Aynı ildeki devlet üniversitesini kazandım ve evraklarımı teslim ettim. Personel daire başkanlığı muğlak yanıtladığı için sormak istedim, arşiv araştırması tamamlanıp bana haber verildikten sonra hemen ertesi gün başlama zorunluluğum var mı? İstifa sürecim olacağı için birkaç gün süreceğini düşünüyorum.


arastirmagorevlisiii
Daire Başkanı
03 Mart 2025 14:10

Hocam merhaba. Öncelikle hayırlı olsun. Ben de 2 yıl vakıf arş görlüğü sonrası devlete geçtim ve 1 yıldır devletteyim. Süreci yanlış takip ediyorsunuz. Vakıf ünide çalıştığınız yıla göre önceden istifa etmeniz gerekiyor. Yoksa ihbar tazminatı yüklerler.

Durum şöyle. Siz şimdi devlet üniye atamaya esas evraklarınızı verdiniz ve sürecinizi başlattınız. Bu süreç tahmini 1.5-2 ay kadar sürüyor (daha kısa da olabilir, kesin bir şey söylemek çok zor) sizle arşiv araştırması bitince iletişime geçmiyorlar. arşiv araştırması geldikten sonra atama işlemleriniz devam ediyor. önce fakülteye yazı yazılıyor, fakülte yönetim kurulu kararı çıkıyor, sonra rektörlüğe arz ediliyor, rektör atama olur yazısını imzaladıktan sonra süreç tamamlanıyor ve personel daire başkanı sizi tam bu zaman arıyor. telefonla sizi arıyorlar ve "atamanız çıktı, tebligatınızı gönderiyoruz" diyor ve evinize ptt aracılığıyla atama yazınız gönderiliyor.

şimdi sizin durumunuz burada biraz farklılaşıyor. siz "aynı ilde" kazandım demişsiniz. eğer e devletteki ikametgahınız, kazandığınız devlet üniyle aynı şehirde ise size tebligatı gönderip, tebligat elinize ulaştıktan sonraki ertesi gün göreve başlamanızı talep edebilirler. ben başka bir şehirde yaşıyordum beni çarşamba günü aradılar ve bir sonraki salı (yani 6 gün sonra) ptt tebligatımı verdi. Personel daireyi aradım, "ptt size ne zaman teslim ettiyse o günden itibaren 15 gün süreniz vardır" dediler ve ben de geciktirmeden tebligatı aldıktan 9. gün sonra göreve başladım. yani bana verdikleri bilgi, tebligatın bana teslim edildiği tarihten itibaren 15 gün. ancak bu başka şehirde yaşayanlar için. aynı şehirde yaşayan kişiler için 15 günlük bekleme süresi yok. tebligatın ertesi günü göreve başlamayı talep ediyorlar, kamuda böyle. bu bakımdan siz önce bu süreci sorun ki hak kaybına uğramayın.

dolayısıyla sizi aradıklarında vakıftan devlete geçiş için sizin hiç zamanınız yok gibi bir şey.

şimdi gelelim ne zaman istifa etmeniz gerektiğine. vakıflar, "ihbar süresi" uyguluyor. (bunu internette araştırabilirsiniz) çalıştığınız süreye göre özel sektörde ihbar süresi var. yani istifa dilekçenizi verdikten sonra bu ihbar süresi kadar çalışmaya devam etmeniz gerekiyor aksi takdirde bu süre kadar maaşınızdan kesiliyor. benim mesela 6 haftaydı. ben sürecin toplamda 2 ay kadar süreceğini bildiğim için, evrak teslimimi yaptıktan 10-15 gün sonra istifa edeceğimi kurumuma söyledim. hem hocalarım hem fakülte dekanlığı hem de personel müdürlüğüne. anlayışla karşıladılar ve ihbarımı çalışmam gerektiğini söylediler (çoğu vakıfta böyle. aynı günde iş çıkışınızı yapabilen vakıflar var ama bizzat rektör hoca onayı istiyorlar bunun için)

sonra ben istifamı verdim (istifada özellikle yazıyorsunuz, ihbar sürem şu tarihte bitmektedir ve bugünden başlayarak bu tarihe kadar ihbar süremi çalışacağım ve ihbar sürem bittiğinde iş çıkışım yapılacaktır şeklinde) sonra ihbar sürem bitti ve işten ayrıldım. benim hesaplamam günü gününe tuttu 7 mayısta çıkışım yapıldı 8 mayısta aramışlardı :) ama tabi bu belirsiz bir durum bir süre evde işsiz bir şekilde aramalarını da beklemek durumunda kalabilirsiniz.

yani vakıftan ilişiğinizi kesmeden devlete başlayamazsınız yöksis girişinizi de yapamazlar atamanız olmayabilir hakkınızda yanabilir o yüzden muhakkak göreve başlamadan önce vakıftan komple ilişiğinizi kesmeniz gerekiyor. bu durum da böyle yapılıyor. ha şu da var kurumunuzla konuşursunuz, hiç ihbar falan çalışmak istemiyorum, aynı gün çıkışımı yapın dersiniz, yaparlar ama o ihbar süresi kadar tazminatı ödersiniz (bu para son yatacak maaşınızdan kesiliyor)

kısacası kurumunuza durumunuzu bilidirip yol haritası çizmeniz lazım.


siber53atmaca
03 Mart 2025 14:26

Hocam teşekkür ederim, aynı zamanda bilgilendirme için. Evet, ihbar süremin olduğunu biliyorum. Endişem biraz da önceki yıllarda yaşadığım işsiz kalma durumuydu. Anlaşmaya çalışıp, tazminatı da vererek birkaç gün içinde çıkışımı vermelerini istemek daha uygun geliyor. Onay gelmeden istifa etmekten korkuyorum. Bu yüzden orta bir yol bulmaya çalışayım. Personel dairesi birkaç gün içinde ayrılabilirseniz sorun olmaz dedi. Çok da uzatmıyoruz süreci demişlerdi. Bu nedenle tek yol, bana haber geldikten sonra hızlıca ayrılmak. Öncesinde vakıftaki personel dairesine de soracağım. Tekrar teşekkür ederim.

arastirmagorevlisiii, 8 saat önce

Hocam merhaba. Öncelikle hayırlı olsun. Ben de 2 yıl vakıf arş görlüğü sonrası devlete geçtim ve 1 yıldır devletteyim. Süreci yanlış takip ediyorsunuz. Vakıf ünide çalıştığınız yıla göre önceden istifa etmeniz gerekiyor. Yoksa ihbar tazminatı yüklerler.

Durum şöyle. Siz şimdi devlet üniye atamaya esas evraklarınızı verdiniz ve sürecinizi başlattınız. Bu süreç tahmini 1.5-2 ay kadar sürüyor (daha kısa da olabilir, kesin bir şey söylemek çok zor) sizle arşiv araştırması bitince iletişime geçmiyorlar. arşiv araştırması geldikten sonra atama işlemleriniz devam ediyor. önce fakülteye yazı yazılıyor, fakülte yönetim kurulu kararı çıkıyor, sonra rektörlüğe arz ediliyor, rektör atama olur yazısını imzaladıktan sonra süreç tamamlanıyor ve personel daire başkanı sizi tam bu zaman arıyor. telefonla sizi arıyorlar ve "atamanız çıktı, tebligatınızı gönderiyoruz" diyor ve evinize ptt aracılığıyla atama yazınız gönderiliyor.

şimdi sizin durumunuz burada biraz farklılaşıyor. siz "aynı ilde" kazandım demişsiniz. eğer e devletteki ikametgahınız, kazandığınız devlet üniyle aynı şehirde ise size tebligatı gönderip, tebligat elinize ulaştıktan sonraki ertesi gün göreve başlamanızı talep edebilirler. ben başka bir şehirde yaşıyordum beni çarşamba günü aradılar ve bir sonraki salı (yani 6 gün sonra) ptt tebligatımı verdi. Personel daireyi aradım, "ptt size ne zaman teslim ettiyse o günden itibaren 15 gün süreniz vardır" dediler ve ben de geciktirmeden tebligatı aldıktan 9. gün sonra göreve başladım. yani bana verdikleri bilgi, tebligatın bana teslim edildiği tarihten itibaren 15 gün. ancak bu başka şehirde yaşayanlar için. aynı şehirde yaşayan kişiler için 15 günlük bekleme süresi yok. tebligatın ertesi günü göreve başlamayı talep ediyorlar, kamuda böyle. bu bakımdan siz önce bu süreci sorun ki hak kaybına uğramayın.

dolayısıyla sizi aradıklarında vakıftan devlete geçiş için sizin hiç zamanınız yok gibi bir şey.

şimdi gelelim ne zaman istifa etmeniz gerektiğine. vakıflar, "ihbar süresi" uyguluyor. (bunu internette araştırabilirsiniz) çalıştığınız süreye göre özel sektörde ihbar süresi var. yani istifa dilekçenizi verdikten sonra bu ihbar süresi kadar çalışmaya devam etmeniz gerekiyor aksi takdirde bu süre kadar maaşınızdan kesiliyor. benim mesela 6 haftaydı. ben sürecin toplamda 2 ay kadar süreceğini bildiğim için, evrak teslimimi yaptıktan 10-15 gün sonra istifa edeceğimi kurumuma söyledim. hem hocalarım hem fakülte dekanlığı hem de personel müdürlüğüne. anlayışla karşıladılar ve ihbarımı çalışmam gerektiğini söylediler (çoğu vakıfta böyle. aynı günde iş çıkışınızı yapabilen vakıflar var ama bizzat rektör hoca onayı istiyorlar bunun için)

sonra ben istifamı verdim (istifada özellikle yazıyorsunuz, ihbar sürem şu tarihte bitmektedir ve bugünden başlayarak bu tarihe kadar ihbar süremi çalışacağım ve ihbar sürem bittiğinde iş çıkışım yapılacaktır şeklinde) sonra ihbar sürem bitti ve işten ayrıldım. benim hesaplamam günü gününe tuttu 7 mayısta çıkışım yapıldı 8 mayısta aramışlardı :) ama tabi bu belirsiz bir durum bir süre evde işsiz bir şekilde aramalarını da beklemek durumunda kalabilirsiniz.

yani vakıftan ilişiğinizi kesmeden devlete başlayamazsınız yöksis girişinizi de yapamazlar atamanız olmayabilir hakkınızda yanabilir o yüzden muhakkak göreve başlamadan önce vakıftan komple ilişiğinizi kesmeniz gerekiyor. bu durum da böyle yapılıyor. ha şu da var kurumunuzla konuşursunuz, hiç ihbar falan çalışmak istemiyorum, aynı gün çıkışımı yapın dersiniz, yaparlar ama o ihbar süresi kadar tazminatı ödersiniz (bu para son yatacak maaşınızdan kesiliyor)

kısacası kurumunuza durumunuzu bilidirip yol haritası çizmeniz lazım.

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