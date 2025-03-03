KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


03 Mart 2025 13:57
Psikiyatrik geçmiş ve Polislik

Arkadaşlar foruma bir şöyle göz attım o kadar çok psikiyatrik geçmiş ile ilgili başlık var ki..Bakın arkadaşlar tamam amaç iş sahibi olayım diye düşünüyorsunuz da başka alternatif çok bir çok kamusal iş var..Oralarda kendinizi değerlendirmeye bakın polislik zor iş hassas ruhlara göre bir iş değil...Bu mesleğin getirdiği zorluklar şartlar yüzünden korkarım ilerki yıllarda ruh sağlığınız daha da bozulacak ayrıca sizler silah da taşıyacaksınız onunda bir sorumluluğu olacak velhasıl askerlik güvenlik görevlisi öğretmenlik gibi mesleklerde çok sağlam ruh yapısı olması gerektiğini düşünüyorum yoksa kişi sonu belirsiz dipsiz kuyulara düşebiliyor ve Allahtan hayırlı olanı isteyin bir takım mesleklere illa bu olacak diye saplanıp kalmayın..Sağlıcakla kalın.

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