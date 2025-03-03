Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Mart 2025 14:02
Sağlık daire başkanlığının keyfi uygulamaları hakkında

Sağlık Daire Başkanlığında çalışmakta olan Doktor ve Polislere sesleniyorum;

Kendi kurum personelinize neden bu kadar düşmansınız?

1-) Herhangi bir olayda yaralanan ve vazife malullüğü-idari polislik veya direkt C-D-E dilim raporu almak isteyen personelin raporunu defalarca geri gönderiyorsunuz. Bu raporları ?Ana bilim dalı başkanı? dahi yazsa siz bozmaya çalışıyorsunuz.

2-) SGK?ya talimat verir gibi, afedersiniz koca karı gibi ?biz bu raporu böyle değerlendirdik ama yine de siz bilirsiniz? ağzıyla resmi yazı yazıyorsunuz. Siz kendinizi dokunulmaz mı, hastanelerin-kurumların üzerinde mi sanıyorsunuz?

3-) Artık tüm konuları aşıp gazi olan ve kontrol muayenesine giden personelin bile raporlarını ?gaziliklerini bozdurmak? amacıyla kontrol etme yetkisini kendi kendinize vermişsiniz :) Bu konuyla ilgili yargı önünde nasıl hesap vereceğinizi hiç mi düşünmüyorsunuz?

Bugüne kadar bu kurum personeline, kendi kurumunuzun personeline sadece zulmettiniz. Bu saatten sonra sizinle yargı önünde hesaplaşacağız. Unutmayın ki bu bir adli soruşturma değil; değerlendirmeyle insanları suçlayamazsınız. Hastanelerin heyet raporlarını kaçak yollarla bozduramazsınız. Özellikle Doktor Levent diye kendini tanıtan şahıs. Bu mesaj üzerinden de beni dava edebilirsin. Bu kurum personeli adına seninle bizzat, şahsen ben adli sürece gireceğim. İnsanların hayatlarıyla bu denli oynayamazsınız, adli mercilerde görüşmek üzere.

Geriye kalan tüm kıymetli teşkilat mensuplarına sabır ve kolaylıklar diliyorum.


azmah
Genel Müdür
03 Mart 2025 14:30

Sonuna kadar haklısın


cnnyrmgrdsm
Aday Memur
03 Mart 2025 14:37

Hepimiz kamu hizmeti veriyoruz. Ben de yaptığım her işlemden sorumluyum onlar da. Ben işimi doğru yapıyorum, bakalım onlar ne bahane bulacaklar yargı önünde. Personel bu şahıslar yüzünden gaziliğe başvurmaktan korkar oldu. Bu kadar kendi kurumuna, vatan evlatlarına düşman bir kısım daha görmedim. İlk rapor ile başvuru esnasında 3 kere reddediyorlar zaten üstüne gazilik kontrol muayenesinde hangi yetkiyle olduğunu hala anlayamadığımız inceleme ve olumsuz görüş bildirme yapıyorlar. Destek için teşekkürler. En kısa sürede bunlara karşı yargı zaferi kazanıp paylaşacağız.

azmah, 8 saat önce

Sonuna kadar haklısın


cnnyrmgrdsm
Aday Memur
03 Mart 2025 19:21

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